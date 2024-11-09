Многодетная семья из Тверской области отравилась неизвестным веществом

23 сентября 2014 года в Новосибирске шестеро молодых парней в возрасте от 14 до 19 лет изнасиловали 16-летнюю студентку из Кемерово, после чего выложили её обнажённые фотографии в Интернет. Предполагается, что все участники преступления находились под воздействием алкоголя и наркотиков. Подробнее об этой истории расскажет «Радио 1».