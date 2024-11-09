Многодетная семья из Тверской области отравилась неизвестным веществом

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Женщину и её троих детей из Вышнего Волочка госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом, информирует СУ СК РФ Тверской области.
7 ноября мать женщина и трое детей почувствовали недомогание. У них появились признаки отравления, через два дня у семейства сильно повысилась температура, появилась рвота. Детей и родителей госпитализировали.
В результате отравления двухлетняя девочка умерла. Она скончалась в медицинском учреждении после резкого ухудшения самочувствия.
Предполагают, что пострадавшие отравились неизвестным веществом. Сейчас по факту инцидента проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Геленджике произошло массовое отравление, в результате которого пострадало десять человек. У всех обратившихся в больницу наблюдаются симптомы почечной и печёночной недостаточности.
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В результате отравления двухлетняя девочка умерла. Она скончалась в медицинском учреждении после резкого ухудшения самочувствия.
Предполагают, что пострадавшие отравились неизвестным веществом. Сейчас по факту инцидента проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Геленджике произошло массовое отравление, в результате которого пострадало десять человек. У всех обратившихся в больницу наблюдаются симптомы почечной и печёночной недостаточности.
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В Уфе произошло массовое отравление на одном из предприятий, пострадали люди
Ольга Енгалычева