«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз

Певица Валерия и Лиана Шульгина (Фото: Instagram* @lianashulginaa)
Певица Валерия во второй раз стала бабушкой — её сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана стали родителями мальчика по имени Мирон. Информацию о рождении ребёнка Лиана подтвердила в своём личном блоге.
Как позже признавалась молодая мама, роды оказались сложными: болезненные схватки усиливали эмоциональное напряжение. Однако поддержка мужа, который не отходил от неё ни на минуту, помогла справиться с трудностями.
Для Арсения и Лианы это уже второй ребёнок: в 2021 году у них родилась дочь Селин, чьё появление на свет в новогоднюю ночь помешало семье полноценно отпраздновать праздник. О второй беременности пара объявила ещё в ноябре, разместив трогательные кадры с морского побережья, где округлившийся живот Лианы был заметен в обтягивающем платье.
Лиана ранее отмечала, что сравнивать первую беременность со второй ей сложно.
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«Вы воспитали прекрасного сына, которого я очень люблю. Для меня огромная радость и честь называть Вас своей свекровью. Вы стали для меня не просто родственницей, но настоящим примером женственности, терпения и душевной щедрости», — обращалась с благодарностью к звездной певице Лиана.
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Для Арсения и Лианы это уже второй ребёнок: в 2021 году у них родилась дочь Селин, чьё появление на свет в новогоднюю ночь помешало семье полноценно отпраздновать праздник. О второй беременности пара объявила ещё в ноябре, разместив трогательные кадры с морского побережья, где округлившийся живот Лианы был заметен в обтягивающем платье.
Арсений и Лиана Шульгины (Фото: Instagram* @lianashulginaa)
«Материнство само по себе — путь со множеством испытаний, где каждой женщине нужна забота», — признавалась Шульгина.Чтобы узнать пол малыша, супруги организовали яркую гендер-пати с участием звёздных гостей. На мероприятии присутствовали сама Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, а ведущим стал рэпер Баста. Тогда же стало известно, что в семье ожидается мальчик.
Лиана ранее отмечала, что сравнивать первую беременность со второй ей сложно.
«Она вообще другая, первую и вторую беременность даже не сравнить. Первая беременность была нелегкая, я очень долго не могла настроиться из-за этого на вторую беременность. Не на второго ребенка, не на роды, а именно на беременность. Но сейчас у меня половина срока, и чувствую себя прекрасно», — говорила молодая мама.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева