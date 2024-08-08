Звукооператор Поддубного рассказал о состоянии его группы

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Звукооператор съемочной группы ВГТР, работавшей с раненым накануне Поддубным, рассказал о состоянии коллег. По его словам, кроме самого военкора, больше никто не пострадал.
Звукооператор Станислав Еловский, работавший в съемочной группе ВГТРК, сопровождавшей военного корреспондента Евгения Поддубного, сообщил о состоянии команды. В беседе с РИА Новости Еловский заявил, что члены съемочной группы не пострадали. «Все ок», — коротко ответил он на вопрос о самочувствии журналистов.
Ранее стало известно, что Поддубный был госпитализирован в тяжелом состоянии после атаки украинского дрона в Курской области. Минздрав сообщил, что военкор получает все необходимое лечение. Несмотря на распространение неподтвержденной информации о его смерти в некоторых Telegram-каналах, официальные источники опровергли эти сведения. В Курской больнице подтвердили, что состояние Поддубного остается тяжелым, однако он находится под круглосуточным наблюдением врачей.
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