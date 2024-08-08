Слуцкий обвинил США в поддержке агрессии Украины

Фото: сайт Конгресса США
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил США в причастности к атаке ВСУ на Курск, передает РИА Новости. Он усомнился в заявлении Вашингтона о том, что они не располагали информацией о планах Зеленского.
Слуцкий обвинил США в цинизме, утверждая, что Вашингтон пытается сделать вид, что не имеет отношения к атаке ВСУ на Курскую область и не знал о планах украинского президента Владимира Зеленского.
В своем Telegram-канале Слуцкий написал, что в Вашингтоне «с особым цинизмом пытаются сделать вид, что не имеют никакого отношения к вторжению ВСУ в Курскую область и не знали об агрессивных планах Зеленского».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курскую область, однако при этом поддерживают действия Украины.
Слуцкий подчеркнул, что эта позиция США лишь подтверждает его обвинения в цинизме, отмечая, что такие действия и заявления Вашингтона направлены на сокрытие реальной роли США в конфликтах, в которых участвует Украина.
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В своем Telegram-канале Слуцкий написал, что в Вашингтоне «с особым цинизмом пытаются сделать вид, что не имеют никакого отношения к вторжению ВСУ в Курскую область и не знали об агрессивных планах Зеленского».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше о целях вылазки ВСУ в Курскую область, однако при этом поддерживают действия Украины.
Слуцкий подчеркнул, что эта позиция США лишь подтверждает его обвинения в цинизме, отмечая, что такие действия и заявления Вашингтона направлены на сокрытие реальной роли США в конфликтах, в которых участвует Украина.
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Елена Перлова