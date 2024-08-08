Фото: сайт ООН
Российское постпредство при ООН потребовало от организации немедленно осудить атаку украинских военных на журналиста ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом сообщили в российском постпредстве через социальную сеть X.
В ответ на комментарий заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, который выразил обеспокоенность по поводу ранений Поддубного и пожелал ему скорейшего выздоровления, российская миссия заявила: «Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку. Надеемся, что на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова, а лучше предпримут действия, чтобы предотвратить новые возможные зверства киевского режима в отношении представителей прессы».
В постпредстве также выразили недовольство по поводу недостаточной реакции международного сообщества на преступления, совершенные против журналистов.
Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области, когда его машина попала под обстрел. Российские власти считают это действие актом агрессии и требуют решительных мер со стороны международных организаций.
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В постпредстве также выразили недовольство по поводу недостаточной реакции международного сообщества на преступления, совершенные против журналистов.
«Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики (Владимира) Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?» — задаются вопросом в российской миссии.
Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области, когда его машина попала под обстрел. Российские власти считают это действие актом агрессии и требуют решительных мер со стороны международных организаций.
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Елена Перлова