Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 7 августа раскритиковал реакцию США на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, назвав её возмутительной. В своем заявлении он отметил, что американские власти не только не осудили действия Киева, но и продолжили поддерживать их, несмотря на трагедию.
«Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации воистину возмутительны. В очередной раз от чиновников не прозвучало ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии», — приводит слова Антонова Telegram-канал посольства РФ в США.
Антонов охарактеризовал украинские действия как «очевидную террористическую акцию», осуществляемую с помощью американского оружия, передают «Известия». Он также добавил, что атаки в Курской области являются следствием неудач ВСУ на фронте.
«Хотел бы подтвердить, что российские границы — священны. Никто из террористов не уйдет от возмездия. Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» неонацистов из ВСУ», — подчеркнул посол.В ответ на атаку ВСУ, которая произошла 6 августа на позиции России в Курской области, США выразили желание получить дополнительную информацию от Киева. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что действия ВСУ не противоречат подходам США, а координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби сообщил о запросе данных о массированной атаке.
Президент России Владимир Путин осудил атаки как масштабную провокацию и поручил оказать помощь жителям региона. Орловская область уже предоставила места для размещения первой группы эвакуированных из Курской области.
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