Звуковое шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню государственного флага

21 августа 2025, 13:25

Фото: iStock/macky_ch

В грядущие выходные звуковое шоу «Поющие мосты» будет посвящено Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





По словам генерального директора информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» — главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, шоу начнётся в 1:10 с «Гимна Великому городу» из балета Рейнгольда Глиэра.



Далее впервые над Невой прозвучит фрагмент композиции «С чего начинается Родина» в исполнении Иосифа Кобзона. Кроме того, жители и гости Петербурга услышат отрывок из цикла фортепианных пьес Петра Чайковского «Времена года. Август».





«Таким образом мы хотели бы отметить один из главных праздников нашей страны — День государственного флага», — отметил Смирнов.

«В 16:00 на площади у драмтеатра начнется торжественная акция "Флаг державы — символ славы". Гостей ждет концерт, вручение паспортов молодым активистам и раздача лент-триколоров», — говорится в материале издания.