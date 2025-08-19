Достижения.рф

Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к акции «Под одним флагом»

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта РФ

Жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Под одним флагом», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Страна готовится отметить 22 августа День государственного флага России. Флаг страны – это олицетворение побед и единства людей. К этому празднику и запущена акция.

«Чтобы стать её участником, нужно поделиться в соцсетях фотографиями своих достижений и памятных событий с хештегом #ПодОднимФлагом. К снимку надо приложить подпись, объясняющую, как именно он связан с российским триколором», – отметили в пресс-службе.
Выложить фото необходимо на сайте. После этого каждый участник акции получит возможность прославиться, так как всероссийский флешмоб поддержат на огромных медиа-экранах страны.


Лора Луганская

