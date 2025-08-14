Зять сжёг машину родственника жены на фоне бракоразводного конфликта

14 августа 2025, 21:54

В Омске пьяный мужчина поджёг автомобиль тестя после ссоры о разводе

Фото: Istock / Pavel Byrkin

В Омске 41-летнего мужчину подозревают в умышленном поджоге автомобиля тестя после разговора о разводе с супругой. Об этом сообщили в областном управлении МВД.