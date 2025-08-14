Зять сжёг машину родственника жены на фоне бракоразводного конфликта
В Омске 41-летнего мужчину подозревают в умышленном поджоге автомобиля тестя после разговора о разводе с супругой. Об этом сообщили в областном управлении МВД.
В полицию обратился 69-летний житель города, заявив, что неизвестный сжёг его иномарку, припаркованную во дворе дома.
Пенсионер рассказал, что незадолго до происшествия у него состоялся неприятный разговор с пьяным зятем, который находится в процессе развода с его дочерью. Мужчина предположил, что именно он мог быть причастен к поджогу.
Правоохранители проверили записи камер наблюдения, опросили свидетелей и выяснили, что машину действительно поджёг зять потерпевшего.
Подозреваемого задержали, и он признал свою вину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте также: