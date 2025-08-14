Российского бойца, которому пленный солдат ВСУ носил воду, наградили

14 августа 2025, 21:15

Российского военнослужащего наградили орденом Мужества после спасения украинским солдатом

Фото: Istock/Viktoriya Kuzmenkova

Российский боец, получивший тяжёлые ранения в боях за Авдеевку, был награждён орденом Мужества.





По информации «RT», военнослужащий с позывным Саид выжил благодаря помощи пленного солдата ВСУ. Во время боев у Саида были сломаны руки и ноги, а также он лишился глаза. Товарищи спрятали его под столом, накрыли одеялом и пообещали прислать подмогу.



Однако ночью его обнаружил украинский военный, который, не имея оружия и бронежилета, решил сдаться в плен. Вместе они провели три дня в ожидании российской армии.

«До последнего не верил, ждал обычную медаль, а сообщили, что будет орден Мужества. Эмоции? Слеза у меня пошла, у всех слёзы пошли», — признался боец.