Зюганов считает необходимым переименовать Волгоград в Сталинград
Волгограду необходимо вернуть историческое название — Сталинград. Так считает глава Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов.
Политик отметил, что Сталинград известен всему миру в качестве символа непоколебимости и стойкости советского народа в годы ВОВ.
«Давно надо было это сделать. Весь мир знает, что был Сталинград. Я, когда в Париж приехал, то ахнул: я увидел три названия, которые связаны со Сталинградом — кафе, набережная и бульвар. А в целом во Франции 150 наименований, которые напоминают об этом городе», — рассказал Зюганов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он не исключил, что название Волгоград будет значиться только на бумаге, и добавил, что аэропорт в городе уже переименовали в Сталинградский. Таким образом, Зюганов считает, что и сам город вскоре изменит свое название на Сталинград.