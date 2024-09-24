Зюганов в ярости ответил журналисту на вопрос о секс-сандале в Госдуме

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Глава КПРФ Геннадий Зюганов резко ответил журналисту на вопрос о ситуации с проституткой в Госдуме, пишет SHOT.
«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — прокомментировал Зюганов.Ранее в коммунистической партии заявили о «бессмысленности» комментария по поводу видеоролика с парламентарием, который якобы вызвал проститутку в парламент.
До этого SHOT показал видеозапись с законодателем, который похож на Дениса Парфенова в кабинете ГД с представительницей древнейшей профессии.
Самим депутатом ситуация никак не комментировалась. Ранее в России прокомментировали законопроект об административной ответственности за оскорбления представителей власти.
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