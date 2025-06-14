Зюганов высказался о присоединении Западной Украины
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не согласился с позицией бывшего премьер-министра Сергея Степашина о том, что присоединение Западной Украины и Бессарабии к СССР перед Великой Отечественной войной было ошибкой.
Парламентарий в беседе с ТАСС отметил, что победа России в Великой Отечественной войне не была бы возможной, если бы границу сместили на 200-250 метров. При этом касается это не только Западной Украины и Бессарабии, но и Прибалтики. В частности, добавил Зюганов, от эстонской границы до Ленинграда всего 160 километров.
Ранее Зюганов положительно высказался об инициативе о переименовании Волгограда в Сталинград. Лидер коммунистической партии отметил, что на принятии указа о переименовании давно настаивали местные жители.
Читайте также: