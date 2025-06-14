Зюганов высказался о присоединении Западной Украины

14 июня 2025, 16:51

Геннадий Зюганов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не согласился с позицией бывшего премьер-министра Сергея Степашина о том, что присоединение Западной Украины и Бессарабии к СССР перед Великой Отечественной войной было ошибкой.