Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» поддерживал радикальные течения ислама

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Обвиняемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
Отмечается, что террорист поддерживает радикальные течения ислама и считает, что необходимо осуществлять вооружённую борьбу против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды.
Кроме того, он собирался отправиться в Сирию, чтобы противодействовать местным войскам и Вооружённым силам России.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил подростков, помогавшим эвакуировать посетителей концертного зала во время теракта. Трое молодых людей получили награды «За спасение погибавших».
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Кроме того, он собирался отправиться в Сирию, чтобы противодействовать местным войскам и Вооружённым силам России.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил подростков, помогавшим эвакуировать посетителей концертного зала во время теракта. Трое молодых людей получили награды «За спасение погибавших».
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Анастасия Чинкова