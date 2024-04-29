Стало известно, где работал двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

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Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов работал на стройке в Москве, об этом сообщил сотрудник хостела, где подозреваемый жил вместе с братом, в интервью для РИА Новости.
«Строится все вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо… Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания», — рассказал собеседник агентства.
По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами. Вместе с ним был арестован брат подозреваемого Сухроб. Пока что точно не известно, считает ли следствие Сухроба причастным к теракту.
Напомним, 22 марта четверо вооружённых боевиков ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Террористы начали расстреливать людей, а затем подожгли здание и скрылись. Их удалось задержать в Брянской области, на пути к украинской границе.
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Евгения Парфентьева