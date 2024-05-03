ФСБ ликвидировала подозреваемого в теракте в «Крокусе», сбежавшего в Чехове

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Под Санкт-Петербургом сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус сити холле», который ранее сбежал при попытке задержания в Чехове. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Силовики проследили передвижение преступника и взяли его, когда он пытался распотрошить очередной схрон в Гатчинском районе Ленинградской области. Мужчина вновь попытался оказать сопротивление и был ликвидирован сотрудниками ФСБ.
В марте 2024-го агент украинской разведки прибыл в Россию из Литвы. Здесь он собирался устроить несколько терактов на объектах Минобороны, в волонтерском центре и на топливном терминале в Ленобласти.
В его телефоне обнаружили переписки с подельниками. Далее их используют для поимки всех причастных.
Напомним, 10 апреля предполагаемый пособник террористов из «Крокуса», убегая от полиции, выскочил из машины и спрыгнул с моста, ему удалось скрыться в лесополосе.
Читайте также:
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России
ФСБ РФ: в ЛНР задержали украинку за сбор данных в пользу Киева
Ветеран ФСБ рассказал о том, какие уроки важно извлечь из теракта в «Крокусе»
В марте 2024-го агент украинской разведки прибыл в Россию из Литвы. Здесь он собирался устроить несколько терактов на объектах Минобороны, в волонтерском центре и на топливном терминале в Ленобласти.
В его телефоне обнаружили переписки с подельниками. Далее их используют для поимки всех причастных.
Напомним, 10 апреля предполагаемый пособник террористов из «Крокуса», убегая от полиции, выскочил из машины и спрыгнул с моста, ему удалось скрыться в лесополосе.
Читайте также:
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России
ФСБ РФ: в ЛНР задержали украинку за сбор данных в пользу Киева
Ветеран ФСБ рассказал о том, какие уроки важно извлечь из теракта в «Крокусе»
Элина Позднякова