1 сентября для школьников и студентов стартует проект по инвестиционной грамотности
В сентябре этого года стартует проект по инвестиционной грамотности для школьников и студентов «ИнвестВышка». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Проект разработали Минфин России, Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Высшей школы экономики и Сбербанк.
«Всероссийский образовательно-просветительский проект направлен на формирование у учащихся знаний о финансовом рынке, современных инвестиционных инструментах, долгосрочном инвестировании, на противодействие мошенничеству на финансовом рынке. Планируются теоретические и практические образовательные мероприятия с участием ведущих экспертов финансового рынка. Целевая аудитория – учащиеся 9-11 классов и студенты первых-вторых курсов организаций среднего профессионального образования», – рассказали в ведомстве.Обучение будет проходить онлайн. По окончании каждого блока программы предусмотрены интерактивные задания для проверки теоретических знаний и практических навыков.
Завершится программа в декабре. Участники, показавшие самые высокие результаты, пройдут в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба». Победа в ней гарантирует льготы при поступлении в ведущие российские вузы. Для лидеров рейтинга предусмотрены дополнительные призы.