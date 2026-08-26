1 сентября для школьников и студентов стартует проект по инвестиционной грамотности

26 августа 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В сентябре этого года стартует проект по инвестиционной грамотности для школьников и студентов «ИнвестВышка». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Проект разработали Минфин России, Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Высшей школы экономики и Сбербанк.

«Всероссийский образовательно-просветительский проект направлен на формирование у учащихся знаний о финансовом рынке, современных инвестиционных инструментах, долгосрочном инвестировании, на противодействие мошенничеству на финансовом рынке. Планируются теоретические и практические образовательные мероприятия с участием ведущих экспертов финансового рынка. Целевая аудитория – учащиеся 9-11 классов и студенты первых-вторых курсов организаций среднего профессионального образования», – рассказали в ведомстве.