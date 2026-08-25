Открыт приём заявок на конкурс по управлению дронами за Кубок губернатора Подмосковья

25 августа 2026, 21:49

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в молодёжном патриотическом конкурсе по управлению дронами на Кубок губернатора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Это реальный шанс заявить о себе, показать навыки в пилотировании беспилотных авиационных систем и побороться за ценные призы. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно оформить заявку до 1 сентября. Для этого надо скачать форму на сайте и отправить на электронную почту anodd_patriot@mosreg.ru. Участникам до 18 лет необходимо прикрепить согласие родителей.

«Далее нужно пройти тренировку. После регистрации на почту придут лицензия и инструкция к специальному симулятору полётов. Там нужно будет потренироваться удерживать высоту, маневрировать и летать на точность. Запиши на видео выполнение заданий в симуляторе. Главное условие – видео должно быть единым файлом, без монтажа, склеек и фильтров. Отправь запись на ту же почту», – пояснили в МИМП.