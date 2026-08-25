Пассажиры проехали автобусами Мострансавто с начала года 325 миллионов раз

25 августа 2026, 21:23

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Пассажиры с начала года совершили в автобусах Мострансавто более 325 миллионов поездок. Это на 41 000 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.