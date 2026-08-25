Пассажиры проехали автобусами Мострансавто с начала года 325 миллионов раз
Пассажиры с начала года совершили в автобусах Мострансавто более 325 миллионов поездок. Это на 41 000 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Мониторинг пассажиропотока выявил самые востребованные маршруты.
Больше других пассажиры пользовались маршрутом №22 в Королёве «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)». В Балашихе наиболее востребованным стал маршрут № 110Н «Балашиха-2 (СНТ «Поляна») – Москва (м. Новогиреево)». На третьем месте – маршрут №20 в Ногинске «Электросталь (Вокзал) – Ногинск».
Самым популярным способом оплаты поездок названы социальные карты жителя Московской области или москвича. По ним зафиксировано более 151,6 млн трансакций. На втором месте – банковские карты, которыми произведено 110,3 млн операций. Также пассажиры пользовались транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», совершив более 63,3 млн оплат.
Мострансавто является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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