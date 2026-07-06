1 сентября в Подмосковье откроются 14 новых и 48 отремонтированных школ

06 июля 2026, 14:45

оригинал Фото: медиасток.рф

62 новых и отремонтированных школы, рассчитанные на 39,4 тыс. учеников, откроются в Московской области в новом учебном году. Об этом сообщила на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами ведомств и округов Подмосковья министр образования Ингрид Пильдес.





Впервые двери для учеников откроют 14 школ-новостроек. Там смогут учиться 11,4 тыс. ребят.





«Семь школ на 5 900 мест построены за счёт бюджетных средств, а ещё семь на 5 500 мест возвели за свой счёт застройщики ЖК в рамках договора о комплексном развитии территории», — отметила Пильдес.