1 сентября в Подмосковье откроются 14 новых и 48 отремонтированных школ
62 новых и отремонтированных школы, рассчитанные на 39,4 тыс. учеников, откроются в Московской области в новом учебном году. Об этом сообщила на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами ведомств и округов Подмосковья министр образования Ингрид Пильдес.
Впервые двери для учеников откроют 14 школ-новостроек. Там смогут учиться 11,4 тыс. ребят.
«Семь школ на 5 900 мест построены за счёт бюджетных средств, а ещё семь на 5 500 мест возвели за свой счёт застройщики ЖК в рамках договора о комплексном развитии территории», — отметила Пильдес.Она добавила, что 48 капитально отремонтированных школ примут 28 тысяч ребят.
Министр также сообщила, что текущий ремонт в подмосковных школах должны завершить до 25 августа, а полностью укомплектовать учебные заведения кадрами — до 1 сентября.