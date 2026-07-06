06 июля 2026, 14:34

Фото: iStock/kurmyshov

Многодетные семьи в Подмосковье могут оформить право на бесплатную парковку на платных парковках региона. Подать заявление можно онлайн через региональный портал госуслуг или лично через МФЦ, а рассмотрение занимает до 6 рабочих дней. Понятная инструкция — в материале «Радио 1».





Содержание Кто может оформить бесплатную парковку в Подмосковье Где работают платные парковки в Московской области Какие документы нужны для оформления льготы Сколько времени рассматривают заявление Когда нужно вносить изменения в реестр В каких случаях автомобиль исключают из реестра Что важно знать, чтобы не получить штраф

Кто может оформить бесплатную парковку в Подмосковье

Где работают платные парковки в Московской области

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Какие документы нужны для оформления льготы

Сколько времени рассматривают заявление

Когда нужно вносить изменения в реестр

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В каких случаях автомобиль исключают из реестра

Что важно знать, чтобы не получить штраф