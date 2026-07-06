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Многодетным в Подмосковье разрешили парковаться бесплатно: как оформить льготу без очередей и штрафов

Фото: iStock/kurmyshov

Многодетные семьи в Подмосковье могут оформить право на бесплатную парковку на платных парковках региона. Подать заявление можно онлайн через региональный портал госуслуг или лично через МФЦ, а рассмотрение занимает до 6 рабочих дней. Понятная инструкция — в материале «Радио 1».



Кто может оформить бесплатную парковку в Подмосковье

Льгота действует для многодетных семей Московской области. Чтобы пользоваться правом без проблем, нужно заранее внести автомобиль в специальный реестр. Если этого не сделать, система не увидит льготу, и водителю может прийти штраф за неоплаченную стоянку. Проще всего подать заявление через РПГУ Московской области. Такой способ экономит время и помогает отследить статус обращения в личном кабинете. Если онлайн-формат не подходит, можно обратиться в МФЦ.

Где работают платные парковки в Московской области

Сейчас платные парковки работают в 11 городах Подмосковья. В список входят Видное, Долгопрудный, Коломна, Королев, Красногорск, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Реутов и Сергиев Посад. Перед поездкой лучше проверить правила парковки в нужном городе. Власти могут расширять зоны, менять схему улиц и условия оплаты. Актуальную карту обычно публикуют на городских ресурсах, в сервисах парковок и на официальных страницах местных администраций.

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Какие документы нужны для оформления льготы

Для получения разрешения многодетной семье нужно подготовить сведения о паспорте и СНИЛС. Ещё понадобятся свидетельство о регистрации автомобиля, удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие очное обучение детей, если это требуется по возрасту. Лучше заранее проверить, чтобы данные во всех документах совпадали. Ошибка в фамилии, адресе или госномере машины может затянуть срок рассмотрения. Если вы подаете заявление онлайн, сканы или фото должны читаться без увеличения.

Сколько времени рассматривают заявление

Услугу оказывают бесплатно. Срок рассмотрения составляет до 6 рабочих дней. Если с документами все в порядке, автомобиль включат в реестр, и семья сможет пользоваться бесплатной парковкой на платных парковках Подмосковья по правилам льготы. Если решение задерживается, стоит проверить уведомления в личном кабинете. Иногда портал просит уточнить сведения или добавить недостающий файл.

Когда нужно вносить изменения в реестр

Реестр важно держать в актуальном состоянии. Изменения нужны, если заявитель сменил имя, фамилию или отчество. Обновление потребуется и при переезде, и при смене государственного регистрационного знака автомобиля. Такую заявку можно подать в рамках той же услуги. Чем быстрее семья обновит сведения, тем ниже риск спорных ситуаций на платной парковке.

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В каких случаях автомобиль исключают из реестра

Машину исключают из реестра, если у автомобиля сменился собственник. Такое решение принимают и в ситуации, когда транспорт сняли с регистрации в Госавтоинспекции. Право на льготу прекращается и в случае утраты статуса, он дает бесплатное пользование парковочным местом. После продажи автомобиля или смены регистрационных данных лучше не тянуть с обращением. Иначе в системе останутся старые сведения.

Что важно знать, чтобы не получить штраф

Даже при наличии льготы водителю стоит внимательно смотреть на дорожные знаки и информационные таблички. Бесплатная парковка для многодетных семей действует только при корректно оформленном разрешении и при наличии автомобиля в реестре. Полезно проверить, не изменились ли правила в конкретной зоне. В некоторых городах могут отличаться порядок контроля, схема улиц и способы проверки номера. Если семья недавно оформила льготу, лучше дождаться подтверждения в личном кабинете и лишь потом пользоваться правом на бесплатную стоянку.
Дарья Осипова

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