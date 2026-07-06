Подмосковье вышло лидеры по стобалльникам ЕГЭ
По итогам учебного года 2025/26 Московская область стала одним из регионов-лидеров по числу стобалльников ЕГЭ и победителей школьных олимпиад. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья.
Воробьёв отметил, что рост таких показателей указывает на качество образования.
«У нас хорошие результаты. Подмосковье в лидерах по стобалльникам и олимпиадникам. И нам не менее важно повышать средний уровень в школах», — подчеркнул губернатор.В свою очередь, министр образования Московской области Ингрид Пильдес рассказала, что в этом году в регионе двое выпускников набрали по 400 баллов на ЕГЭ, девять человек получил высшие баллы сразу на трёх госэкзаменах, 92 выпускника — на двух, а 826 человек — на одном.
«Общий средний балл по сравнению с предыдущим учебным годом поднялся по семи предметам», — добавила Пильдес.Кроме того, Московская область заняла второе место по количеству дипломов на всех школьных олимпиадах и первое — по количеству дипломов на олимпиаде по астрономии.