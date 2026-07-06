Подмосковье вышло лидеры по стобалльникам ЕГЭ

06 июля 2026, 14:32

оригинал Фото: медиасток.рф

По итогам учебного года 2025/26 Московская область стала одним из регионов-лидеров по числу стобалльников ЕГЭ и победителей школьных олимпиад. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья.





Воробьёв отметил, что рост таких показателей указывает на качество образования.





«У нас хорошие результаты. Подмосковье в лидерах по стобалльникам и олимпиадникам. И нам не менее важно повышать средний уровень в школах», — подчеркнул губернатор.

«Общий средний балл по сравнению с предыдущим учебным годом поднялся по семи предметам», — добавила Пильдес.