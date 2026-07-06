В годовую программу капремонта в Подмосковье вошли более 2,1 тыс. домов
2 114 многоквартирных домов вошли в подмосковную программу капитального ремонта на текущий год. О ходе её реализации доложил на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья гендиректор областного Фонда капремонта общего имущества МКД Дмитрий Сватковский.
Обновление касается разного набора элементов, включая внутренние инженерные сети, кровлю, фасад, лифты, фундамент и пр.
«Всего по программе в 2026 году нужно отремонтировать 5 206 элементов. Общая сумма составляет 61,2 млрд рублей», — отметил Сватковский.Самый большой объём работ намечен в округе Балашиха: там отремонтируют 251 дом. На втором месте по этому показателю округ Люберцы (181 дом), на третьем — Одинцовский округ (133), на четвёртом — Воскресенск (112), а на третьем Химки (101). В настоящее время активнее всего ремонт ведётся в Химках, Балашихе и Люберцах.
Ранее сообщалось, что узнать полную информацию относительно капитального ремонта в своём доме, включая даты проведения и перечень работ, а также проверить состояние спецсчёта и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капремонта Московской области жители региона могут через приложение «Госуслуги. Дом».