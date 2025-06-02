10 коллективов выступили на фестивале «Город танцует в парках» в Шатуре
10 коллективов представили зрителями и жюри конкурсные номера на сцене в сквере «Олимпийский» в Шатуре. Там прошёл фестиваль «Город танцует в парках», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
25 ребят из коллектива EKZO DANCE STUDIO исполнили хип-хоп.
«Это новый состав и новая команда, совсем юные ребята. Некоторые занимаются всего полгода, а кто-то и меньше, но все уже готовы покорять сцену», – рассказал о своих учениках хореограф Максим Кислов.В этом году фестиваль вышел на новый уровень – на нём теперь выступают танцоры со всей России. Кроме того, появилась новая номинация – «сольное исполнение».
Номера оценивали хореографы Егор Дружинин и Александр Могилёв.
«Мы в Шатуре во второй раз. По сравнению с прошлым годом, уровень подрос. Радостно видеть, что дети танцуют более сложную хореографию, а хореографы стали мыслить немножечко по-другому. И хотя фестиваль был утром, народ подтягивался, зрителей становилось всё больше», – отметил танцовщик, хореограф, режиссёр и продюсер Могилёв.Лучшим стал коллектив «Новое искусство 2.0», а в номинации «соло» победила Светлана Жокина. Эти танцоры примут участие в гала-концерте, который состоится в сентябре.
В завершение фестиваля в Шатуре выступили артисты команды КЕД, состоящей из победителей и участников шоу «Танцы» на ТНТ.