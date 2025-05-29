В Шатуре устроили праздник в честь победителей школьных олимпиад и конкурсов
Праздник «За честь округа» организовали для шатурских школьников, одержавших победы на региональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах. Участниками мероприятия стали более 120 одарённых ребят, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Дорогие ребята, вы большие молодцы, вы наша гордость! Спасибо, что с честью и достоинством представляли наш округ на различных конкурсах и олимпиадах всех уровней и добились отличных результатов», — сказала школьникам замглавы Шатуры Наталья Фёдорова.Юные шатуряне продемонстрировали высокий уровень знаний по русскому языку, географии, астрономии, отлично показали себя в области физкультуры. Кроме того, они добивались успехов на творческих конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства и защищали свои проекты.