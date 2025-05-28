Через проблемный переезд в деревне Новосидориха построят путепровод

28 мая 2025, 11:30

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В Шатуре появится путепровод через Новосидоровский переезд. Строительство утверждено постановлением правительства Московской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Через переезд в деревне Новосидориха проходит 16 маршрутов общественного транспорта. Суточный поток автомобилей достигает 25 тыс., а летом эта цифра увеличивается почти вдвое. Переезд закрывают на длительное время более 50 раз в год. Жители и гости округа часто стоят на этом участке дороги в пробке.

«Многолетняя проблема начинает решаться. В этом году приступаем к проектированию. Предстоит глобальная и очень сложная работа, но результат того стоит. Благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьёва, правительство региона и депутата Госдумы Геннадия Панина за поддержку», – сказал глава округа Николай Прилуцкий.