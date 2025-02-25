10 компаний из Подмосковья представили продукты и напитки на выставке в Дубае

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
10 подмосковных компаний приняли участие в международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood 2025 в Объединённых Арабских Эмиратах. Их участие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Пять производителей представили товары на региональном стенде, ещё столько же участвовали в бизнес-миссии. На выставке также состоялись презентация товаров и встречи с потенциальными покупателями продукции из Подмосковья», – уточнили в министерстве.Gulfood – одно из крупнейших мероприятий в мире, посвящённое продуктам и напиткам. Она ежегодно проводится в Дубае и привлекает производителей, дистрибьюторов, ритейлеров и специалистов в области общественного питания из разных стран.
Фонда поддержки ВЭД МО профинансировал аренду площадей, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда, а также техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.
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Лора Луганская