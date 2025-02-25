Предприниматели Подмосковья смогут участвовать в бизнес-миссии с компаниями Ирана

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области планирует организовать участие субъектов малого и среднего предпринимательства в бизнес-миссии для сотрудничества с иранскими предпринимателями. Межрегиональное мероприятие пройдёт во II квартале этого года в Астрахани, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Для участия нужно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 1 марта включительно.
По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Михаилу Иванову: +7 (495) 150-39-41 (доб. 08) или по электронной почте ivanov@exportmo.ru.
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«Сейчас фонд поддержки ВЭД МО занимается подготовкой бизнес-миссии, формирует список заинтересованных компаний. Затем будут определены даты проведения мероприятия и состав иранских участников», – отметили в прес-службе.Как напомнили в министерстве, при организации бизнес-миссии Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для делового мероприятия, поиск потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники берут на себя.
Для участия нужно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 1 марта включительно.
По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Михаилу Иванову: +7 (495) 150-39-41 (доб. 08) или по электронной почте ivanov@exportmo.ru.
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Лора Луганская