Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Предприниматели Подмосковья смогут участвовать в бизнес-миссии с компаниями Ирана

Предприниматели Подмосковья смогут участвовать в бизнес-миссии с компаниями Ирана

Предприниматели Подмосковья смогут участвовать в бизнес-миссии с Ираном
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Оригинал
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области планирует организовать участие субъектов малого и среднего предпринимательства в бизнес-миссии для сотрудничества с иранскими предпринимателями. Межрегиональное мероприятие пройдёт во II квартале этого года в Астрахани, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Сейчас фонд поддержки ВЭД МО занимается подготовкой бизнес-миссии, формирует список заинтересованных компаний. Затем будут определены даты проведения мероприятия и состав иранских участников», – отметили в прес-службе.
Как напомнили в министерстве, при организации бизнес-миссии Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для делового мероприятия, поиск потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники берут на себя.

Для участия нужно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 1 марта включительно.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Михаилу Иванову: +7 (495) 150-39-41 (доб. 08) или по электронной почте ivanov@exportmo.ru.

Читайте также:

80 отечественных компаний стали участниками ярмарки «Сделано в России» в ОАЭ

В Подмосковья открыли приём онлайн-заявок от молодых учёных на соципотеку

Подмосковные деревообработчики представят продукцию на выставке в ОАЭ
#подмосковье
#московская область
#иран
#экспорт
#предприниматели
#бизнес
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
Юные кинематографисты Красногорска победили на международном фестивале в Казани
25 февраля 2025, 16:09

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Активисты Молодёжного центра в Красногорске стали победителями международного кинофестиваля Zilant в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Картина «День рождения» заняла первое место в категории «Лучший фильм для детей и подростков». Ребят воспитала КиноАкадемия, работающая на базе МЦ. Под руководством режиссёра Сергея Миляховского они продела большую работы», – говорится в сообщении.
«День рождения» стал плодом совместной работы учеников КиноАкадемии и театральной студии «Душевный». Этот короткометражный фильм затрагивает актуальную проблему школьного буллинга. Сложные эмоции и переживания персонажей переданы через мастерство молодых актеров и талантливую работу съёмочной группы.
Сообщается, что ребята работали над проектом пять месяцев.

Читайте также:

В Подмосковье 23 февраля прошло более 520 патриотических мероприятий

Из Подмосковья в Донбасс отправилась 165-я фура акции «Доброе дело»

Военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» собрала 130 отрядов
#подмосковье
#московская область
#молодёжь
#красногорск
#фильм
#кино
#министерство информации и молодёжной политики мо
#творчество
#искусство
#казань
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа самая частая причина гибели людей на железной дороге в Подмосковье
25 февраля 2025, 16:00

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области люди чаще всего гибнут на железной дороге при пересечении путей по несанкционированному переходу. Такие инциденты составляют около 50% смертельных случаев, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«С начала года на так называемых «опасных тропах» уже погибли 16 человек. Напомним, что переходить через железнодорожные пути нужно только по оборудованным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Необходимо также снимать наушники и не отвлекаться на телефон», – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что на железнодорожных станциях более 40 городских округов Московской области провели масштабную акцию «Сохрани себе жизнь». Целью было привлечь внимание жителей к соблюдению правил безопасности на железной дороге.

Читайте также:

ЦППК размещает QR-коды для обратной связи с пассажирами

В Лотошине провели мастер-класс по созданию световозвращателей

По Мытищинской хорде с момента введения платы проехали более 717 тыс. раз
#подмосковье
#московская область
#железная дорога
#безопасность
#минтранс мо
#пешеход
#транспорт
#переход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье построили первое «дубайское» общежитие для мигрантов-вахтовиков
25 февраля 2025, 15:59

Фото: пресс-служба правительства МО

Первое общежитие, построенное в Московской области для мигрантов-вахтовиков, получило разрешение на запуск в эксплуатацию, она расположено на территории индустриального парка «Домодедово 2», сообщает пресс-служба правительства Московской области
Опыт заселение рабочих-мигрантов в специальные общежития власти региона переняли у ОАЭ. Там для иностранных рабочих возводят целые городки, а после окончания контракта мигранты должны вернуться на родину.

«Мы стараемся делать всё, чтобы и наши жители, и те, кто приезжает работать в Московскую область, чувствовали себя комфортно. С прошлого года в регионе действует новый стандарт. В соответствии с ним бизнес, строя складские и оптово-распределительные центры площадью свыше 30 тыс. квадратных метров, а также логистические комплексы, обязан предусмотреть на территории общежитие для иностранных работников. Мигранты, которые легально трудятся в Подмосковье, смогут проживать в непосредственной близости от места работы, где для них созданы цивилизованные условия», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Площадь жилого центра для мигрантов в «Домодедово 2» составляет около 5,5 тыс. квадратных метров, оно рассчитано на 1356 рабочих местного склада. Ещё одно такое общежитие в «Домодедово 2» планируют ввести в эксплуатацию в марте.

В новом общежитии есть двух- и четырёхместные комнаты, кухни, бытовки и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», а контролировать соблюдение санитарных норм и правомерность нахождения там жильцов будет не только персонал, но и работодатель. Заселение с семьями туда запрещено.

Отмечается, что сейчас в регионе ведётся создание ещё пяти таких общежитий. Кроме того, а всего областной Центр содействия строительству сопровождает 27 таких проектов.

«Общежития для рабочих планируются в Солнечногорске, Истре, Дмитровском, Балашихе, Химках, Домодедове, Наро-Фоминске, Мытищах, Подольске, Люберцах, Раменском и Ленинском округах», — уточнил министр областного правительства по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
Согласно региональному стандарту, при производственном объекте площадью свыше 30 тысяч квадратных метров компания обязана обеспечить местами для временного проживания не менее 70% работников без постоянного места жительства.

Читайте также:

В Балашихе открывается производство оборудования для скважин

В Подольске построили корпус под производственное предприятие

В Домодедове откроют завод по производству стройматериалов из стали
#домодедово
#общежитие
#мигранты
#строительство
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Егорьевские врачи избавили пациентку от запущенной множественной миомы матки
25 февраля 2025, 15:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Егорьевской больницы успешно прооперировали женщину с множественной миомой матки больших размеров. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 52-летняя женщина с жалобами на боли в животе. Обследование выявило у неё множественную миому матки, состоявшую из четырёх узлов диаметром от 6 до 9 см. Размеры соответствовали 20 неделям беременности.
«Миома матки – одна из распространенных женских патологий. Но часто женщины даже после постановки этого диагноза не решаются на лечение. Однако отсрочка всегда приводит только к осложнению диагноза. Мы провели малоинвазивное вмешательство и через несколько проколов удалили новообразование», – рассказал об операции заведующий акушерско-гинекологическим отделением больницы Владислав Каданцев.
Сейчас пациентка выписана на амбулаторное лечение и чувствует себя хорошо.

В министерстве напомнили, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога минимум раз в год, даже если у них нет патологий и жалоб. Выявленные на ранней стадии заболевания эффективнее поддаются лечению.

Читайте также: ​

В Детском центре им. Рошаля спасли младенца с критическим пороком сердца

Подмосковные хирурги прооперировали 195-килограммовую пациентку

Подмосковный гастроэнтеролог Сагангалиева рассказала, как выбрать качественные продукты к Масленице
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#егорьевск
#врачи
#пациент
#операция
#гинеколог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе открывается производство оборудования для скважин
25 февраля 2025, 15:35

Фото: istockphoto.com/Kinwun

Предприятие по выпуску оборудования для строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин готовит к открытию на территории индустриального парка «Соболиха» в округе Балашиха компания «Девар Петро», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составили свыше 150 млн рублей. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано, запуск предприятия намечен на март», — уточнила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на первоначальном этапе на предприятии будет создано 15 рабочих мест, а в дальнейшем — при наращивании мощности производства там откроются новые вакансии.

На предприятии будут выпускать обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы и прочее оборудование для скважин.

Читайте также:

Подмосковные деревообработчики представят продукцию на выставке в ОАЭ

В Московской области увеличат объём производства кофе

В Подольске построили корпус под производственное предприятие
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#производство
#балашиха
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате