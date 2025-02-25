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В ОЭЗ «Дубна» построили производство антибиотиков почти за 1,5 млрд рублей

Видео: пресс-служба Мининвеста МО

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В особой экономической зоне «Дубна» запускают цех по производству лекарств в таблетках и капсулах, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Строительство завершил один из крупнейших фармпроизводителей России – компания «Алтегра» (ГК «АлФарма»).
Клинические испытания и производство опытно-промышленных партий бета-лактамных антибиотиков планируется начать до конца II квартала этого года.
«В прошлом году «Алтегра» выпустила более 5 млн флаконов препаратов. Запуск нового цеха твёрдых лекарственных форм позволит ежегодно производить более 70 млн капсул и около 150 млн таблеток. В запуск нового цеха компания инвестировала 150 млн рублей. Всего в реализацию проекта на территории ОЭЗ «Дубна» за неполных четыре года вложено свыше 1,4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По словам Зиновьевой, помимо запуска нового цеха, компания модернизировала производственные линии. Всё это позволит уже в этом году увеличить выпуск препаратов на 30%. На предприятии производят около 30 наименований антибиотиков для лечения госпитальных и тяжёлых внебольничных инфекций в урологической практике, абдоминальной хирургии, пульмонологии и реанимации.

Свою продукцию производитель поставляет в страны СНГ и Монголию. Компания планирует выход на новые зарубежные рынки – в Китае, на Ближнем Востоке, Азии и Африке.
«Продуктовый портфель нашей фармацевтической компании постоянно пополняется современными импортозамещающими лекарственными продуктами, предназначенными в основном для лечения социально значимых заболеваний. Сегодня мы наладили выпуск 27 лекарственных средств», – рассказала гендиректор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.
Препараты компании уже внедрили в клиническую практику порядка 1 тыс. медицинских организаций. В ближайшие годы на предприятии планируют организовать производство ещё двух уникальных фиксированных комбинаций антибактериальных препаратов для лечения пациентов с тяжёлой нозокомиальной инфекцией.

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Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по числу подсчитанных воробьёв
25 февраля 2025, 17:28

Фото: iStock / Nataba

Московская область заняла третье место среди регионов России по числу подсчитанных воробьёв. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Завершилась Всероссийская перепись пернатых «Воробьи на кустах», организованная Союзом охраны птиц России. Воробьёв подсчитали в 81 регионе страны.
«В акции приняли участие более 15 тыс. наблюдателей, которые зарегистрировали свыше 207 тысяч воробьёв. Подмосковье оказалось в числе лидеров, заняв третье место, зарегистрировав порядка 10 тыс. птиц в 359 точках. На первом месте – Москва, на втором – Рязанская область», – рассказали в ведомстве.
Как отметили в региональном Минэкологии, в последние годы орнитологи заметили, что популяция этого вида в России, особенно в крупных городах, медленно сокращается. Главные причины пока не названы. По мнению биологов МГУ имени Ломоносова, лимитирующим фактором можно считать монолитное строительство. Дело в том, что фасады современных домов лишены небольших щелей и укромных мест, где обычно гнездятся воробьи.

Помимо этого, кормовую базу птиц снижают современные технологии озеленения, когда газоны из монокультур стригутся до появления семян. В сельской местности причиной сокращения поголовья может быть интенсивное применение пестицидов. Впрочем, как считают ученые, пока тревогу бить рано.

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#экология
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Подмосковные аграрии могут встретиться с представителями федеральной торговой сети
25 февраля 2025, 17:27

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

26 февраля региональные сельхозпроизводители, выращивающие картофель, свеклу, морковь и капусту, могут принять участие в онлайн-встрече с представителями федеральной торговой сети «Пятёрочка». Сеть включает более 20 тысяч магазинов формата «у дома» в 66 регионах страны, в том числе в Московской области, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В прошлом году в регионе собрали 359,6 тысяч тонн картофеля, 87,3 тысяч тонн моркови, 66,9 тысяч тонн капусты и 56,3 тысяч тонн свеклы.

На встрече аграрии обсудят с представителями сети прогнозы на текущий сезон, включая ожидаемые объемы урожая, качество продукции и возможные риски.

Кроме того, поднимут вопрос контрактов на текущие поставки и перспективы заключения новых договоров.

Начало онлайн-встречи запланировано на 11:00. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте, указав контактные данные и название организации.

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#минсельхозпрод мо
#предприятия
#овощи
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В юношеском турнире по дзюдо в Лобне приняли участие 17 команд
25 февраля 2025, 17:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Лобня

Семнадцать команд приняли участие в первом командном турнире по дзюдо среди юношей на Кубок начальника отдела МВД России по городскому округу Лобня, соревнования проводились в местном Дворце спорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На турнир приехали 17 команд из разных округов Московской области, а также из Москвы и других регионов России. Победу одержала команда Дмитровского округа. Серебряную медаль завоевали дзюдоисты из Ельца, а хозяевам турнира досталась бронза», — говорится в сообщении.
Победители и призёры получили награды и памятные дипломы, а также специальные призы от подмосковного общества «Динамо», администрации округа Лобня и спонсоров.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове проводится первенство России по синхронному плаванью, в турнире участвуют более 450 спортсменов из 22 российских регионов.

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#дзюдо
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#турнир
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Более 100 участников Школьной лиги собрала тренировка с баскетболистом Кейру
25 февраля 2025, 17:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Двукратный чемпион России по баскетболу Виктор Кейру провёл в Коломне мастер-класс для команд Школьной лиги. На тренировку пришли более 100 юных спортсменов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Кейру помог участникам улучшить технику индивидуального владения мячом, рассказал о главных правилах командной игры, показал несколько новых приёмов выполнения бросков и передач. После мастер-класса состоялась фото- и автограф-сессия. Среди присутствующих разыграли призы от Школьной лиги и проекта B1BOX. В завершение провели «Матч звёзд» с участием сборных лучших игроков всех школ Коломенской школьной лиги. Встреча завершилась вничью», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Подмосковья с участниками проекта стартовала в ноябре 2024 года. Амбассадорами стали спортсмены Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для привлечения учащихся к занятиям спортом.

В сезоне 2024/2025 лиги запланировано более 5 тыс. соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3х3 и шахматам. Их проводят в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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В Красногорске состоится фестиваль домашних и экзотических животных «Зоофест»
25 февраля 2025, 17:13

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

1 и 2 марта в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет фестиваль домашних и экзотических животных «Зоофест». Ожидается, что мероприятие соберетс около 2 тысяч питомцев, среди которых будут не только привычные кошки и собаки, но и редкие экзотические виды, рептилии и даже хищные растения, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Гостей ждет насыщенная программа: выступления животных, лекции экспертов — ветеринаров, кинологов и зоопсихологов, а также увлекательные квесты с призами.

Для детей организуют специальную зону с мастер-классами, что сделает фестиваль интересным для всей семьи.

Отдельное внимание уделят благотворительной выставке, где можно будет познакомиться с животными из приютов и, возможно, обрести нового питомца. Также на территории фестиваля будет работать бесплатный ветеринарный кабинет, где владельцы смогут получить консультацию специалистов.

Все желающие смогут помочь приютам, передав корм, пеленки или лежанки для бездомных животных.

Дополнительную информацию о мероприятии можно найти на его официальном сайте.

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