В ОЭЗ «Дубна» построили производство антибиотиков почти за 1,5 млрд рублей

1 и 2 марта в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет фестиваль домашних и экзотических животных «Зоофест». Ожидается, что мероприятие соберетс около 2 тысяч питомцев, среди которых будут не только привычные кошки и собаки, но и редкие экзотические виды, рептилии и даже хищные растения, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.