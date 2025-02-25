В ОЭЗ «Дубна» построили производство антибиотиков почти за 1,5 млрд рублей

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
В особой экономической зоне «Дубна» запускают цех по производству лекарств в таблетках и капсулах, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Строительство завершил один из крупнейших фармпроизводителей России – компания «Алтегра» (ГК «АлФарма»).
Клинические испытания и производство опытно-промышленных партий бета-лактамных антибиотиков планируется начать до конца II квартала этого года.
Свою продукцию производитель поставляет в страны СНГ и Монголию. Компания планирует выход на новые зарубежные рынки – в Китае, на Ближнем Востоке, Азии и Африке.
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«В прошлом году «Алтегра» выпустила более 5 млн флаконов препаратов. Запуск нового цеха твёрдых лекарственных форм позволит ежегодно производить более 70 млн капсул и около 150 млн таблеток. В запуск нового цеха компания инвестировала 150 млн рублей. Всего в реализацию проекта на территории ОЭЗ «Дубна» за неполных четыре года вложено свыше 1,4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По словам Зиновьевой, помимо запуска нового цеха, компания модернизировала производственные линии. Всё это позволит уже в этом году увеличить выпуск препаратов на 30%. На предприятии производят около 30 наименований антибиотиков для лечения госпитальных и тяжёлых внебольничных инфекций в урологической практике, абдоминальной хирургии, пульмонологии и реанимации.
Свою продукцию производитель поставляет в страны СНГ и Монголию. Компания планирует выход на новые зарубежные рынки – в Китае, на Ближнем Востоке, Азии и Африке.
«Продуктовый портфель нашей фармацевтической компании постоянно пополняется современными импортозамещающими лекарственными продуктами, предназначенными в основном для лечения социально значимых заболеваний. Сегодня мы наладили выпуск 27 лекарственных средств», – рассказала гендиректор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.Препараты компании уже внедрили в клиническую практику порядка 1 тыс. медицинских организаций. В ближайшие годы на предприятии планируют организовать производство ещё двух уникальных фиксированных комбинаций антибактериальных препаратов для лечения пациентов с тяжёлой нозокомиальной инфекцией.
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Лора Луганская