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В Балашихе открывается производство оборудования для скважин

Фото: istockphoto.com/Kinwun

Фото: istockphoto.com/Kinwun

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Предприятие по выпуску оборудования для строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин готовит к открытию на территории индустриального парка «Соболиха» в округе Балашиха компания «Девар Петро», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составили свыше 150 млн рублей. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано, запуск предприятия намечен на март», — уточнила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на первоначальном этапе на предприятии будет создано 15 рабочих мест, а в дальнейшем — при наращивании мощности производства там откроются новые вакансии.

На предприятии будут выпускать обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы и прочее оборудование для скважин.

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#балашиха
#экономика
Названа самая частая причина гибели людей на железной дороге в Подмосковье
25 февраля 2025, 16:00

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области люди чаще всего гибнут на железной дороге при пересечении путей по несанкционированному переходу. Такие инциденты составляют около 50% смертельных случаев, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«С начала года на так называемых «опасных тропах» уже погибли 16 человек. Напомним, что переходить через железнодорожные пути нужно только по оборудованным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Необходимо также снимать наушники и не отвлекаться на телефон», – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что на железнодорожных станциях более 40 городских округов Московской области провели масштабную акцию «Сохрани себе жизнь». Целью было привлечь внимание жителей к соблюдению правил безопасности на железной дороге.

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В Подмосковье построили первое «дубайское» общежитие для мигрантов-вахтовиков
25 февраля 2025, 15:59

Фото: пресс-служба правительства МО

Первое общежитие, построенное в Московской области для мигрантов-вахтовиков, получило разрешение на запуск в эксплуатацию, она расположено на территории индустриального парка «Домодедово 2», сообщает пресс-служба правительства Московской области
Опыт заселение рабочих-мигрантов в специальные общежития власти региона переняли у ОАЭ. Там для иностранных рабочих возводят целые городки, а после окончания контракта мигранты должны вернуться на родину.

«Мы стараемся делать всё, чтобы и наши жители, и те, кто приезжает работать в Московскую область, чувствовали себя комфортно. С прошлого года в регионе действует новый стандарт. В соответствии с ним бизнес, строя складские и оптово-распределительные центры площадью свыше 30 тыс. квадратных метров, а также логистические комплексы, обязан предусмотреть на территории общежитие для иностранных работников. Мигранты, которые легально трудятся в Подмосковье, смогут проживать в непосредственной близости от места работы, где для них созданы цивилизованные условия», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Площадь жилого центра для мигрантов в «Домодедово 2» составляет около 5,5 тыс. квадратных метров, оно рассчитано на 1356 рабочих местного склада. Ещё одно такое общежитие в «Домодедово 2» планируют ввести в эксплуатацию в марте.

В новом общежитии есть двух- и четырёхместные комнаты, кухни, бытовки и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», а контролировать соблюдение санитарных норм и правомерность нахождения там жильцов будет не только персонал, но и работодатель. Заселение с семьями туда запрещено.

Отмечается, что сейчас в регионе ведётся создание ещё пяти таких общежитий. Кроме того, а всего областной Центр содействия строительству сопровождает 27 таких проектов.

«Общежития для рабочих планируются в Солнечногорске, Истре, Дмитровском, Балашихе, Химках, Домодедове, Наро-Фоминске, Мытищах, Подольске, Люберцах, Раменском и Ленинском округах», — уточнил министр областного правительства по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
Согласно региональному стандарту, при производственном объекте площадью свыше 30 тысяч квадратных метров компания обязана обеспечить местами для временного проживания не менее 70% работников без постоянного места жительства.

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#домодедово
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#строительство
#московская область
#подмосковье
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Егорьевские врачи избавили пациентку от запущенной множественной миомы матки
25 февраля 2025, 15:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Егорьевской больницы успешно прооперировали женщину с множественной миомой матки больших размеров. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 52-летняя женщина с жалобами на боли в животе. Обследование выявило у неё множественную миому матки, состоявшую из четырёх узлов диаметром от 6 до 9 см. Размеры соответствовали 20 неделям беременности.
«Миома матки – одна из распространенных женских патологий. Но часто женщины даже после постановки этого диагноза не решаются на лечение. Однако отсрочка всегда приводит только к осложнению диагноза. Мы провели малоинвазивное вмешательство и через несколько проколов удалили новообразование», – рассказал об операции заведующий акушерско-гинекологическим отделением больницы Владислав Каданцев.
Сейчас пациентка выписана на амбулаторное лечение и чувствует себя хорошо.

В министерстве напомнили, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога минимум раз в год, даже если у них нет патологий и жалоб. Выявленные на ранней стадии заболевания эффективнее поддаются лечению.

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Предприниматели Подмосковья смогут участвовать в бизнес-миссии с компаниями Ирана
Предприниматели Подмосковья смогут участвовать в бизнес-миссии с Ираном
25 февраля 2025, 15:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области планирует организовать участие субъектов малого и среднего предпринимательства в бизнес-миссии для сотрудничества с иранскими предпринимателями. Межрегиональное мероприятие пройдёт во II квартале этого года в Астрахани, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Сейчас фонд поддержки ВЭД МО занимается подготовкой бизнес-миссии, формирует список заинтересованных компаний. Затем будут определены даты проведения мероприятия и состав иранских участников», – отметили в прес-службе.
Как напомнили в министерстве, при организации бизнес-миссии Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для делового мероприятия, поиск потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники берут на себя.

Для участия нужно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 1 марта включительно.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Михаилу Иванову: 7 (495) 150-39-41 (доб. 08) или по электронной почте ivanov@exportmo.ru.

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В Химках заложили первый камень новой футбольной базы ЦСКА
25 февраля 2025, 15:02

Андрей Воробьёв (второй справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Химках построят новую футбольную базу ЦСКА. Первый камень в её основание заложили в деревне Мышецкое на озере Круглом.
В церемонии участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, руководство армейского клуба во главе с президентом Евгением Гинером и гендиректором Романом Бабаевым, главный тренер красно-синих Марко Николич, директор академии ПФК ЦСКА Олег Корнаухов, а также легенды команды Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев.

Помимо этого, были приглашены воспитанники московского областного спортивного училища №5 «Мастер-Сатурн» и академии ПФК ЦСКА.

Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«В Подмосковье огромный запрос на спорт, и мы рады будем построить современный комплекс, сердцем и душой которого станет ЦСКА. Двери здесь будут открыты для всех детей. Прекрасная инфраструктура не должна простаивать, поэтому всё, что мы построим и оснастим, должно быть доступно для наших жителей. Постараемся оперативно и качественно сдать этот объект», – сказал губернатор.
Он выразил уверенность в том, что спортсмены, посетившие церемонию, будут постоянно приезжать на базу общаться с молодыми футболистами, рассказывать им о профессиональном спорте. Воробьёв поблагодарил Орешкина, который выступал вдохновителем проекта, и всех, кто приехал на церемонию.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Построить учебно-тренировочный комплекс планируют к концу 2028 года. Он будет включать жилой корпус на 160 мест с медицинским центром и разминочным залом. На базе предусмотрено четыре футбольных поля с подогревом, одно – с искусственным покрытием и трибуной на 500 зрителей. На территории возведут котельную, трансформаторную подстанцию и ВЗУ.
«У ЦСКА очень хороший стадион. Хочется сказать за это спасибо Евгению Ленноровичу Гинеру, Сергею Борисовичу Иванову. Мы все понимаем, что без поддержки президента этот проект не был бы реализован. Сейчас мы закладываем камень в строительство новой базы, которая будет соответствовать всем требованиям профессионального футбольного клуба. Большую благодарность за поддержку выражаем Андрею Юрьевичу Воробьёву. Правительство Московской области играет ключевую роль в реализации проекта», – сказал Орешкин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На базе одновременно смогут заниматься основная и молодёжная команды, ребята из академии ЦСКА. Помимо этого, у юных подмосковных футболистов будет возможность тренироваться, а у тренеров региона – стажироваться. Армейцы сотрудничают со спортшколами из Наро-Фоминска, Домодедова, Одинцова, Балашихи и Ногинска.
«Огромная благодарность Московской области за то, что здесь будет второй дом ЦСКА. Думаю, огромная часть жителей Подмосковья станет болельщиками команды. Это прекрасное место будет настоящим домом клуба, где футболисты станут проводить большую часть времени», – отметил Гинер.
Новая база ЦСКА заменит ныне существующую, расположенную в посёлке Ватутинки. Футболистам станет ближе добираться до «ВЭБ-Арены», где они проводят домашние матчи.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Поздравляю всех, кто придумал этот прекрасный проект и участвует в нём. Передаю всем большой привет и благодарность от футболистов основной команды. Такая современная база – то, чего не хватает, что нужно для дальнейшего развития клуба и команды. Также это пойдёт на пользу парням из академии. Дай бог, кто-то из них вырастет в профессионалов высочайшего уровня, как Дзагоев и Акинфеев. Желаю всем строителям быстрой и качественной работы, чтобы футболисты начали тренироваться здесь как можно раньше», – сказал Николич.
Футбол – самый популярный вид спорта в Подмосковье. Им занимаются 164 тыс. человек. В регионе расположены 69 спортшкол, где обучаются 20 тыс. детей под руководством более чем 550 тренеров.

В профессиональных и молодёжных лигах выступает 21 команда из Московской области. При поддержке губернатора уже шесть лет в Подмосковье проходит Кубок капитана ПФК ЦСКА и одного из лучших вратарей в истории отечественного футбола Игоря Акинфеева.

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