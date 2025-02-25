В Балашихе открывается производство оборудования для скважин

Фото: istockphoto.com/Kinwun
Предприятие по выпуску оборудования для строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин готовит к открытию на территории индустриального парка «Соболиха» в округе Балашиха компания «Девар Петро», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составили свыше 150 млн рублей. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано, запуск предприятия намечен на март», — уточнила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что на первоначальном этапе на предприятии будет создано 15 рабочих мест, а в дальнейшем — при наращивании мощности производства там откроются новые вакансии.
На предприятии будут выпускать обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы и прочее оборудование для скважин.
Читайте также:
Подмосковные деревообработчики представят продукцию на выставке в ОАЭ
В Московской области увеличат объём производства кофе
В Подольске построили корпус под производственное предприятие
Лев Каштанов