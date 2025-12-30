10 лет контроля качества — УТНКР Подмосковья отпраздновало юбилей
29 декабря Управление технического надзора капремонта Московской области отметило 10 лет со дня основания. Итоги работы подвёл министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев. Он поздравил коллектив и вручил сотрудникам федеральные и ведомственные награды — за вклад в развитие отрасли, профессионализм и добросовестную работу. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.
Министр отметил, что специалисты Управления задают высокую планку качества, и именно это говорит о внимании к деталям и строгом контроле на каждом этапе.
«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором», — рассказывает Кирилл Григорьев.В этом году команду УТНКР впервые подключили к проверке готовности коммунальной инфраструктуры к зиме. Под контролем специалистов заменили более 1 700 единиц запорной арматуры и промыли свыше 800 резервуаров чистой воды. Кирилл Григорьев подчеркнул, что коллектив уверенно берётся за новые задачи и показывает стабильный результат. Он поблагодарил сотрудников за работу и поздравил с наступающим Новым годом.
За 10 лет специалисты Управления:
- обследовали около 1 000 зданий и сооружений;
- приняли капитальный ремонт в 18 000 многоквартирных домах;
- проверили 58 000 подъездов;
- продолжают восстановление более 2 500 домов и социальных объектов на новых территориях.
«Ровно 10 лет назад — в 2015 году — всё начиналось с небольшого коллектива, маленького офиса и нескольких объектов в работе», — сказал гендиректор УТНКР Подмосковья Максим Гущин.За это время команда выросла в крупную многопрофильную организацию. Сегодня у учреждения — более 160 000 объектов. Руководитель отметил, что за каждым из них стоит ежедневный труд специалистов и единые высокие стандарты качества. Он поблагодарил коллектив и признался, что гордится своей командой.
Сотрудников УТНКР поздравили с юбилеем и заслуженными наградами. В новом году им пожелали новых достижений, интересных проектов и уверенности в своём деле.