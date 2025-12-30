10 лет контроля качества — УТНКР Подмосковья отпраздновало юбилей

30 декабря 2025, 10:18

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

29 декабря Управление технического надзора капремонта Московской области отметило 10 лет со дня основания. Итоги работы подвёл министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев. Он поздравил коллектив и вручил сотрудникам федеральные и ведомственные награды — за вклад в развитие отрасли, профессионализм и добросовестную работу. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.





Министр отметил, что специалисты Управления задают высокую планку качества, и именно это говорит о внимании к деталям и строгом контроле на каждом этапе.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором», — рассказывает Кирилл Григорьев.

обследовали около 1 000 зданий и сооружений;

приняли капитальный ремонт в 18 000 многоквартирных домах;

проверили 58 000 подъездов;

продолжают восстановление более 2 500 домов и социальных объектов на новых территориях.

«Ровно 10 лет назад — в 2015 году — всё начиналось с небольшого коллектива, маленького офиса и нескольких объектов в работе», — сказал гендиректор УТНКР Подмосковья Максим Гущин.