Автопарк Мособлводоканала за год пополнили 32 единицы спецтехники
В 2025 году автопарк Мособлводоканала заметно обновили. По программе модернизации ЖКХ Московской области предприятие получило 32 единицы новой спецтехники. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.
Новые машины уже используют в повседневной работе — они помогают быстрее устранять аварии, обслуживать сети водоснабжения и водоотведения, проводить плановые ремонты. В автопарк поступили восемь автомобилей ГАЗель Next АВР, четыре ГАЗона Next АВР, четыре КАМАЗа с краном-манипулятором, шесть каналопромывочных машин КО-507, пять илососных машин КО-507 и пять экскаваторов-погрузчиков ELAZ BL-888.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что технику подбирают с учетом реальных потребностей на местах.
«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, из них 121 — это автомобили АВР. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — сказал Кирилл Григорьев.Спецтехника уже помогает сотрудникам Мособлводоканала решать широкий круг задач. Например, автомобили с краном-манипулятором используют для подъема тяжелых грузов, монтажа конструкций и быстрого устранения повреждений на трубопроводах. Такая техника особенно востребована при аварийно-восстановительных работах.
Каналопромывочные и илососные машины серии КО-507 применяют для очистки колодцев, дренажных систем и ливневой канализации. Мощные вакуумные установки позволяют эффективно удалять грязь и мусор, поддерживая сети в рабочем состоянии.
Обновление автопарка помогает Мособлводоканалу быстрее реагировать на обращения жителей и оперативно устранять неисправности, повышая надежность коммунальной инфраструктуры региона.