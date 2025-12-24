Автопарк Мособлводоканала за год пополнили 32 единицы спецтехники

24 декабря 2025, 18:09

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В 2025 году автопарк Мособлводоканала заметно обновили. По программе модернизации ЖКХ Московской области предприятие получило 32 единицы новой спецтехники. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.





Новые машины уже используют в повседневной работе — они помогают быстрее устранять аварии, обслуживать сети водоснабжения и водоотведения, проводить плановые ремонты. В автопарк поступили восемь автомобилей ГАЗель Next АВР, четыре ГАЗона Next АВР, четыре КАМАЗа с краном-манипулятором, шесть каналопромывочных машин КО-507, пять илососных машин КО-507 и пять экскаваторов-погрузчиков ELAZ BL-888.



Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что технику подбирают с учетом реальных потребностей на местах.

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, из них 121 — это автомобили АВР. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — сказал Кирилл Григорьев.