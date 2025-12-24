Сотрудники УТНКР Подмосковья получили благодарности Минстроя России

24 декабря 2025, 15:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Генеральный директор Управления технического надзора капитального ремонта Московской области Максим Гущин провёл рабочую встречу со специалистами УТНКР, которые сегодня выполняют задачи в Мариуполе, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.





Ранее работу экспертов стройконтроля отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев. Он подчеркнул значимость их вклада в сложных условиях.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

«Сегодня в УТНКР работает более 730 специалистов. Претензий со стороны надзорных органов нет, от подрядчиков и заказчиков регулярно звучат слова благодарности. Значит – выбран верный курс. Министр отметил наш коллектив. Это – признание вашего труда!», — рассказал Максим Гущин.