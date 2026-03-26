10-летнему жителю Красногорска изготовили высокотехнологичный протез пальцев

26 марта 2026, 17:08

Фото: компания «Моторика ОРТО»

Пострадавший в результате несчастного случая в Красногорске 10-летний Глеб Бровар получил тяговый протез пальцев. Его изготовила и установила компания «Моторика ОРТО», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





После травмы и периода лечения перед семьёй встал вопрос, как вернуть ребёнку функциональность руки и самостоятельность в повседневных действиях. Специалисты компании провели консультации, помогли с оформлением документов и реализовали полный цикл протезирования – от индивидуальных замеров до передачи готового изделия.



Тяговый протез – это механическое решение, которое приводится в движение за счёт сохранных движений кисти и запястья. Устройство позволяет частично восстановить функцию захвата, удержания предметов и выполнения бытовых действий. Конструкция разработана методом цифрового протезирования с учётом возраста Глеба и будет обновляться по мере его роста.



Специалисты научили мальчика пользоваться протезом. Далее ему предстоит адаптация и реабилитация.

«Цифровое протезирование значительно ускоряет процесс: полный цикл изготовления тягового протеза занимает в среднем около двух недель, а установка и первичная настройка – один-два дня. Эта технология делает работу специалистов эффективнее, а для пользователя сокращает время ожидания», – сказал председатель совета директоров компании Андрей Давидюк.