10-летнему жителю Красногорска изготовили высокотехнологичный протез пальцев
Пострадавший в результате несчастного случая в Красногорске 10-летний Глеб Бровар получил тяговый протез пальцев. Его изготовила и установила компания «Моторика ОРТО», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
После травмы и периода лечения перед семьёй встал вопрос, как вернуть ребёнку функциональность руки и самостоятельность в повседневных действиях. Специалисты компании провели консультации, помогли с оформлением документов и реализовали полный цикл протезирования – от индивидуальных замеров до передачи готового изделия.
Тяговый протез – это механическое решение, которое приводится в движение за счёт сохранных движений кисти и запястья. Устройство позволяет частично восстановить функцию захвата, удержания предметов и выполнения бытовых действий. Конструкция разработана методом цифрового протезирования с учётом возраста Глеба и будет обновляться по мере его роста.
Специалисты научили мальчика пользоваться протезом. Далее ему предстоит адаптация и реабилитация.
«Цифровое протезирование значительно ускоряет процесс: полный цикл изготовления тягового протеза занимает в среднем около двух недель, а установка и первичная настройка – один-два дня. Эта технология делает работу специалистов эффективнее, а для пользователя сокращает время ожидания», – сказал председатель совета директоров компании Андрей Давидюк.Школьник настроен оптимистично. Несмотря на травму, он уже вернулся к занятиям кикбоксингом. Мать не исключает, что в будущем он добьётся успехов в паралимпийском спорте.
Компания «Моторика ОРТО» входит в МК АО «Группа Моторика». Это ведущий разработчик и производитель функциональных протезов верхних и нижних конечностей, а также кресел-колясок.