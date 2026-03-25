Педагогов Нахабинской школы искусств поздравили с профессиональным праздником
Члены красногорского отделения партии «Единая Россия» поздравили педагогов Нахабинской школы искусств с наступающим Днём работника культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для партийцев провели экскурсию по школе, показали выставку работ учеников художественного отделения и устроили концерт.
«Мы поблагодарили педагогов за их неравнодушие, за то, что они воспитывают наше подрастающее поколение культурно образованным. Желаем всем крепкого здоровья, пусть успехи детей радуют и вдохновляют на новые свершения», — сказал исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Богдан Андриянов.В администрации округа отметили, что в начале 2024 года Нахабинская школа искусств получила много новых инструментов и оборудования. Закупку провели в рамках Народной программы партии.