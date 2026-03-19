Флешмоб в честь воссоединения Крыма собрал 300 молодых жителей Красногорска

19 марта 2026, 19:47

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Свыше 300 активистов стали участниками патриотического флешмоба, который прошёл в Красногорске в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





На акцию собрались ребята из «Молодой Гвардии Единой России», Юнармии, Движения Первых, волонтёры, а также представители творческих коллективов.

«12 лет назад в истории нашей страны произошло поистине фундаментальное событие, изменившее ход истории. Крым и Севастополь вернулись в состав России. И сегодня эта дата объединяет не только крымчан, но и миллионы соотечественников, включая красногорцев», – отметил глава муниципалитета Дмитрий Волков.