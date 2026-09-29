10% особых экономических зон России работают в Подмосковье

29 сентября 2026, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область по-прежнему лидирует среди регионов по числу особых экономических зон и индустриальных парков. Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она выступила на пленарной сессии «Ведомостей» на тему «Перспективы промышленной инфраструктуры: тренды и возможности для бизнеса».



Как отметила Зиновьева, резиденты ОЭЗ и индустриальных парков вносят существенный вклад в экономику региона.

«В Московской области создано шесть особых экономических зон, 72 индустриальных парка и 20 промышленных технопарков. Это большая часть от общего числа таких площадок в стране. Сегодня в стране – 62 ОЭЗ. 10% находятся в Подмосковье. А количество индустриальных парков Московской области – это треть от общего числа индустриальных парков в России», – сказала зампред.