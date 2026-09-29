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10% особых экономических зон России работают в Подмосковье

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область по-прежнему лидирует среди регионов по числу особых экономических зон и индустриальных парков. Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



Она выступила на пленарной сессии «Ведомостей» на тему «Перспективы промышленной инфраструктуры: тренды и возможности для бизнеса».

Как отметила Зиновьева, резиденты ОЭЗ и индустриальных парков вносят существенный вклад в экономику региона.

«В Московской области создано шесть особых экономических зон, 72 индустриальных парка и 20 промышленных технопарков. Это большая часть от общего числа таких площадок в стране. Сегодня в стране – 62 ОЭЗ. 10% находятся в Подмосковье. А количество индустриальных парков Московской области – это треть от общего числа индустриальных парков в России», – сказала зампред.
Она добавила, что сегодня на этих подмосковных площадках работают более 2500 компаний. На пленарной сессии Зиновьева отметила, что Подмосковье продолжает развивать индустриальную инфраструктуру, опираясь на потребности бизнеса.
Лора Луганская

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