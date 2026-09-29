Жителям Подмосковья рассказали о работе генетической лаборатории при онкоцентре

29 сентября 2026, 15:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Молекулярно-генетическая лаборатория заработала на базе Московского областного онкологического клинического центра в мае текущего года. О её работе рассказали в пресс-службе подмосковного министерства здравоохранения.





Лаборатория входит в состав патологоанатомического отделения. Сейчас там проводят исследования, необходимые для назначения терапии онкобольным. В дальнейшем спектр услуг планируют расширить.





«В настоящее время в лаборатории делают ПЦР BRAF, KRAS, NRAS и BRCA1/2, флуоресцентную гибридизацию in situ и иммуногистохимию», — говорится в сообщении.