Жителям Подмосковья рассказали о работе генетической лаборатории при онкоцентре
Молекулярно-генетическая лаборатория заработала на базе Московского областного онкологического клинического центра в мае текущего года. О её работе рассказали в пресс-службе подмосковного министерства здравоохранения.
Лаборатория входит в состав патологоанатомического отделения. Сейчас там проводят исследования, необходимые для назначения терапии онкобольным. В дальнейшем спектр услуг планируют расширить.
«В настоящее время в лаборатории делают ПЦР BRAF, KRAS, NRAS и BRCA1/2, флуоресцентную гибридизацию in situ и иммуногистохимию», — говорится в сообщении.Все исследования проводятся по полису обязательного медицинского страхования. Пациенту нужно предоставить оформленное по месту жительства направление на исследование по форме № 057/у и материал (парафиновый блок или кровь — в зависимости от типа исследования).