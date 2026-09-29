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Жителям Подмосковья рассказали о работе генетической лаборатории при онкоцентре

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Молекулярно-генетическая лаборатория заработала на базе Московского областного онкологического клинического центра в мае текущего года. О её работе рассказали в пресс-службе подмосковного министерства здравоохранения.



Лаборатория входит в состав патологоанатомического отделения. Сейчас там проводят исследования, необходимые для назначения терапии онкобольным. В дальнейшем спектр услуг планируют расширить.

«В настоящее время в лаборатории делают ПЦР BRAF, KRAS, NRAS и BRCA1/2, флуоресцентную гибридизацию in situ и иммуногистохимию», — говорится в сообщении.
Все исследования проводятся по полису обязательного медицинского страхования. Пациенту нужно предоставить оформленное по месту жительства направление на исследование по форме № 057/у и материал (парафиновый блок или кровь — в зависимости от типа исследования).
Лев Каштанов

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