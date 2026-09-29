Строительство нового корпуса школы №9 в Одинцове завершат до конца года

29 сентября 2026, 15:12

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Корпус, рассчитанный на 550 учеников, пристраивают к одинцовской школе №9 на Северной улице. Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Строительство началось в июне 2025 года. В настоящее время готовность объекта составляет 73%.





«Площадь пристройки составляет 9 200 квадратных метров. Это здание переменной этажности — от двух до четырёх этажей. Внутри обустроят универсальные и специализированные классы, помещения для кружков, библиотеку с ИТ-центром, актовый и спортивные залы, столовую и медпункт», — говорится в сообщении.