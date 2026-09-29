Прыгуны в воду из Подмосковья завоевали три медали на Спартакиаде народов России

29 сентября 2026, 15:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на II летней Спартакиаде народов России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпорта.





Соревнования проходят в Екатеринбурге с 24 по 29 сентября.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Елизавета Кузина по итогам прыжков с трёхметрового трамплина. Кроме того, дуэт Елизаветы Кузиной и Виктории Казанцевой стал лучшим в дисциплине «синхронные прыжки с трёхметрового трамплина среди женщин», — говорится в сообщении.