Волонтёры из Подольска приняли участие в фестивале в честь Дня России

15 июня 2026, 11:18

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль «Подмосковье — территория дружбы» состоялся в День России — 12 июня — в парке Победы в Долгопрудном. Он стал место обмена опытом для волонтёров из разных округов региона, включая Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В рамках фестиваля в парке состоялась выставка национальных костюмов разных народов России, мастер-классы и ярмарка ремёсел.





«Z-волонтёры предложили гостям свою программу, включающую плетение маскировочных сетей и выставку военных трофеев», — говорится в сообщении.