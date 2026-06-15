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Волонтёры из Подольска приняли участие в фестивале в честь Дня России

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль «Подмосковье — территория дружбы» состоялся в День России — 12 июня — в парке Победы в Долгопрудном. Он стал место обмена опытом для волонтёров из разных округов региона, включая Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В рамках фестиваля в парке состоялась выставка национальных костюмов разных народов России, мастер-классы и ярмарка ремёсел.

«Z-волонтёры предложили гостям свою программу, включающую плетение маскировочных сетей и выставку военных трофеев», — говорится в сообщении.
Центральным событием фестиваля стал «Хоровод единства», в котором приняли участие сотни человек, а завершилось мероприятие концертом.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает помощь в организации мероприятий, выплату грантов на реализацию проектов, страхование жизни и здоровья активистов на время проведения акций, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
Лев Каштанов

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