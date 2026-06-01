Для волонтёров Подмосковья провели интенсив по созданию медиаконтента

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Трехдневный образовательный интенсив по созданию медиаконтента провели для членов движения «Волонтёры Подмосковья» в молодёжном центре «Космос» в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Участие в интенсиве приняли 140 человек. Их учили создавать тексты, делать фотографии и видеоролики, использовать искусственный интеллект и распознавать фейки.





«В рамках образовательного интенсива ребята смогли пообщаться с профессионалами в области медиа и научились рассказывать о своей работе в медиапространстве, а через эти истории — вовлекать в волонтёрскую деятельность новых участников», — сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.