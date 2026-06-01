Для волонтёров Подмосковья провели интенсив по созданию медиаконтента
Трехдневный образовательный интенсив по созданию медиаконтента провели для членов движения «Волонтёры Подмосковья» в молодёжном центре «Космос» в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Участие в интенсиве приняли 140 человек. Их учили создавать тексты, делать фотографии и видеоролики, использовать искусственный интеллект и распознавать фейки.
«В рамках образовательного интенсива ребята смогли пообщаться с профессионалами в области медиа и научились рассказывать о своей работе в медиапространстве, а через эти истории — вовлекать в волонтёрскую деятельность новых участников», — сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Отдельный блок интенсива посвятили кибербезопасности — распознаванию рисков и защите личных данных.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, выплату грантов на реализации проектов, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.