Донорская акция волонтёров Подмосковья помогла собрать более 1320 литров крови

15 июня 2026, 12:17

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Свыше 1 320 литров крови собрали на акции «Сдай кровь — стань волонтёром Подмосковья», которая проходила в регионе с 8 по 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.





Акция проводилась в пунктах переливания крови в Наро-Фоминске, Воскресенске, Щёлкове, Орехов-Зуеве и Подольске, а также в мобильных медкомплексах, которые работали в Люберцах, Дубне, Балашихе, Лобне и Истре.





«В рамках акции кровь сдали 2 360 человек, удалось собрать более 1 320 литров цельной крови. Отдельно хочу поблагодарить добровольцев, которые были на точках и помогали донорам. А многие участники акции после сдачи крови присоединились к нашему волонтёрскому движению», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.