Донорская акция волонтёров Подмосковья помогла собрать более 1320 литров крови
Свыше 1 320 литров крови собрали на акции «Сдай кровь — стань волонтёром Подмосковья», которая проходила в регионе с 8 по 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Акция проводилась в пунктах переливания крови в Наро-Фоминске, Воскресенске, Щёлкове, Орехов-Зуеве и Подольске, а также в мобильных медкомплексах, которые работали в Люберцах, Дубне, Балашихе, Лобне и Истре.
«В рамках акции кровь сдали 2 360 человек, удалось собрать более 1 320 литров цельной крови. Отдельно хочу поблагодарить добровольцев, которые были на точках и помогали донорам. А многие участники акции после сдачи крови присоединились к нашему волонтёрскому движению», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Акция была приурочена ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.