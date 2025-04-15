100 юных снайперов участвовали в этапе кубка «Меткий стрелок» в Подольске

Следите за нашими новостями в удобном формате

В Подольске определили сильнейших юных снайперов на третьем этапе Кубка «Меткий стрелок 2024-2025» по стрельбе из пневматической винтовки. Соревнования прошли в ФСК «Заречье», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.