100 юных снайперов участвовали в этапе кубка «Меткий стрелок» в Подольске

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В Подольске определили сильнейших юных снайперов на третьем этапе Кубка «Меткий стрелок 2024-2025» по стрельбе из пневматической винтовки. Соревнования прошли в ФСК «Заречье», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В турнире участвовали более 100 спортсменов из Подольска, Ступина и Каширы. Они состязались в восьми возрастных категориях в меткости стрельбы по мишеням сидя и стоя на расстоянии 10 м, а также в сборке и разборке автомата на скорость. Среди подольских спортсменов победителями в своих возрастных категориях стали Артём Михеев, Марина Скоробогатова, Иван Колтунов, Кирилл Новосёлов и Лидия Комольцева», – рассказали в администрации.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Лучшими в неполной сборке и разборке автомата Калашникова на скорость оказались Дмитрий Шумаков с результатом 23,2 секунды и Кирилл Новосёлов с результатом 28,3 секунды.
Четвёртый, заключительный, этап кубка состоится 11 мая в ФСК «Заречье» и будет посвящён 80-летию Победы. По его результатам определят лучших стрелков сезона.
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Лора Луганская