Созданный школьниками Подольска космический спутник передал на Землю снимок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Снимок из космоса и поздравление с Днём космонавтики передал на Землю спутник «УмКА-10», созданный учениками школы № 29 имени Забродина, информацию принял школьный центр управления полётами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Подольский спутник «УмКА» передал с орбиты поздравление с Днём космонавтики всем жителям планеты. Юные подольчане — гордость округа! И на Земле, и за её пределами они совершают настоящие чудеса», — сказал глава округа Подольск Григорий Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Спутник «УмКА-10», собранный учениками инженерных классов школы №29, был запущен в космос в 2023 году с ракетой-носителем «Союз-2.1б». Спутник оснащён телескопом, позволяющим снимать астрофотографии и посылать их на Землю. Сейчас спутник находится в 500 километрах от нашей планеты.
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