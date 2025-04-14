Подольские шахматисты вышли в финал регионального этапа Единой школьной лиги

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил семерых юных шахматистов с выходом в финал регионального этапа Единой школьной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Подольск на соревнованиях представили учащиеся гимназии №7. Большинство из них – воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Пахра». Из семи участников трое – родные братья и сёстры. Это Максим, Михаил и Мария Рыбаковы. Отличились также Левон Баберцян, Дмитрий Касимов и Иван Наливкин. Команда провела 20 игр и получила 38 очков. У неё 19 побед и одно поражение.
В финале подольские гимназисты победили команду лицея №1, гимназии им. Подольских курсантов и школы №30.
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«Наши юные спортсмены – в финале регионального этапа Единой школьной лиги. Так держать, ребята. Желаю успеха в следующих турнирах», – отметил Артамонов.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В финале подольские гимназисты победили команду лицея №1, гимназии им. Подольских курсантов и школы №30.
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Лора Луганская