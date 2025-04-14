Спортсмены из Подольска в «Финале четырёх» одержали первые победы

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Баскетболисты Подольска выиграли «Финал четырёх» Единой школьной лиги и получили похвалу от главы Городского округа Подольск Григория Артамонова. Команды юношей из школы «Бородино» и девушек из школы № 30 продолжат соревноваться на региональном уровне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В финальных соревнованиях Подольск представлен в волейболе среди юношей и футзале гимназией имени Подольских курсантов, в шахматах — гимназией № 7, в баскетболе среди юношей — школой «Бородино», а среди девушек — школой № 30.
С 2024 года в Подольске реализуется региональный проект «Единая школьная лига». Около двух тысяч юных спортсменов из 29 школ муниципалитета стали участниками этого масштабного проекта.
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«На этот раз наши юноши и девушки стали лучшими в баскетболе. Они проявили невероятную командную работу, стойкость и мастерство. Впереди их ждёт главный финал. Поздравляю чемпионов с победой! Спасибо, что вдохновляете на успех других. Гордимся вами!», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.
С 2024 года в Подольске реализуется региональный проект «Единая школьная лига». Около двух тысяч юных спортсменов из 29 школ муниципалитета стали участниками этого масштабного проекта.
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Дайана Хусинова