Спортсмены из Подольска в «Финале четырёх» одержали первые победы

«На этот раз наши юноши и девушки стали лучшими в баскетболе. Они проявили невероятную командную работу, стойкость и мастерство. Впереди их ждёт главный финал. Поздравляю чемпионов с победой! Спасибо, что вдохновляете на успех других. Гордимся вами!», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.