100 жителей Волоколамска пришли на массовую зарядку накануне Дня физкультурника

08 августа 2025, 21:40

Видео: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В Волоколамском городском парке в преддверии Дня физкультурника жители собрались на массовую зарядку под руководством инструктора. Праздник объединил около 100 участников разных возрастов и профессий, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.







«Он стал символом единения и здорового образа жизни. Энергичная музыка, свежий воздух и позитивный настрой создали весёлую атмосферу. Упражнения подобрали так, чтобы каждый участник, независимо от уровня подготовки, почувствовал себя комфортно и зарядился энергией. В мероприятии участвовала и замглавы Волоколамского округа Марина Марнова. Она отметила важность развития спорта и пропаганды здорового образа жизни», – говорится в сообщении.