В лесах под Волоколамском провели уборку неликвидной древесины
Работы по уборке повреждённых и больных деревьев провели в лесах у села Середа и деревни Морозов Волоколамского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Общая площадь работ составила более десяти гектаров.
«Работники Волоколамского филиала «Мособллес» распилили деревья, а ветви и стволы аккуратно сложили. Так древесина будет разлагаться естественным образом, обогащая почву и поддерживая экологическое равновесие в лесу», — отмечается в сообщении.Уборку неликвидной древесины проводят в местах, где из-за сильного ветра или снега образовался бурелом, а также в местах верховых пожаров. Такие работы защищают леса от распространения вредных организмов и снижают вероятность возгораний.