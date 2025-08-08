В лесах под Волоколамском провели уборку неликвидной древесины

08 августа 2025, 11:21

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Работы по уборке повреждённых и больных деревьев провели в лесах у села Середа и деревни Морозов Волоколамского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Общая площадь работ составила более десяти гектаров.





«Работники Волоколамского филиала «Мособллес» распилили деревья, а ветви и стволы аккуратно сложили. Так древесина будет разлагаться естественным образом, обогащая почву и поддерживая экологическое равновесие в лесу», — отмечается в сообщении.