В детсаду №5 в Волоколамске сделают тёплые полы
Капитальный ремонт здания детского сада №5 ведётся в Волоколамске. Ход работ проверила глава муниципального округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
На первом этаже детсада ведётся монтаж тёплых полов. Тёплые полы сделают пребывание детей в здании более комфортным.
На объекте также идёт установка современных окон и фасадных панелей и замена плитки в санузлах.
«Подрядчик демонстрирует хорошую динамику работ. Результаты уже заметны», — сказала Наталья Козлова.Активно ведётся также благоустройство прилегающей территории. Старый асфальт во дворе сняли, стартовала установка бордюрного камня. Кроме того, рабочие начали монтировать новые теневые навесы. Затем на территории поменяют забор и установят по периметру камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный регион».