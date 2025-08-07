Достижения.рф

В детсаду №5 в Волоколамске сделают тёплые полы

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Капитальный ремонт здания детского сада №5 ведётся в Волоколамске. Ход работ проверила глава муниципального округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



На первом этаже детсада ведётся монтаж тёплых полов. Тёплые полы сделают пребывание детей в здании более комфортным.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.
На объекте также идёт установка современных окон и фасадных панелей и замена плитки в санузлах.

«Подрядчик демонстрирует хорошую динамику работ. Результаты уже заметны», — сказала Наталья Козлова.
Активно ведётся также благоустройство прилегающей территории. Старый асфальт во дворе сняли, стартовала установка бордюрного камня. Кроме того, рабочие начали монтировать новые теневые навесы. Затем на территории поменяют забор и установят по периметру камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный регион».
Лев Каштанов

