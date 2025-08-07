В детсаду №5 в Волоколамске сделают тёплые полы

07 августа 2025, 09:25

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Капитальный ремонт здания детского сада №5 ведётся в Волоколамске. Ход работ проверила глава муниципального округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





На первом этаже детсада ведётся монтаж тёплых полов. Тёплые полы сделают пребывание детей в здании более комфортным.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

На объекте также идёт установка современных окон и фасадных панелей и замена плитки в санузлах.





«Подрядчик демонстрирует хорошую динамику работ. Результаты уже заметны», — сказала Наталья Козлова.